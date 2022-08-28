Найзапекліші за два роки бої в Лівії: десятки вбитих

За останні дві доби у Лівії різко загострилася ситуація. Йдуть найзапекліші за два роки бої. Над Триполі здіймаються стовпи диму. Горять автомобілі та будинки. Чути автоматні черги.

За даними Міністерства охорони здоров'я Лівії, не менше шести лікарень у місті було серйозно пошкоджено під час бойових дій. Машини швидкої допомоги не могли проїхати до кварталів, де точилися бої.

Нагадаємо, Лівія виявилася розділена на зони впливу після повалення диктатора Муамара Каддафі у 2011 році. З того часу в країні запанував хаос. У Триполі було сформовано уряд національної єдності. Воно отримало визнання ООН, проте контролює меншу частину Лівії. На сході країни у Тобруку засідає однопалатний парламент — Палата представників. Він не визнає уряду у Триполі.

Більшість східних територій контролювали формування генерала Халіфи Хафтара. Це колишній соратник Каддафі. У квітні 2019 року Хафтар розпочав наступ на Триполі. Його підтримували Росія, Єгипет, ОАЕ. Туреччина та низка інших країн оголосили Хафтара злочинцем.

У жовтні 2020 року сторони лівійського конфлікту підписали угоду про постійне припинення вогню. Хафтар не зміг взяти Триполі й пішов на перемир'я. У лютому 2021 року представники сторін обрали перехідний уряд у рамках женевського форуму за посередництва ООН. 10 березня 2021 року лівійський парламент у Сирті затвердив склад кабміну, який мав керувати країною до виборів президента, намічених на 24 грудня того ж року. Але вибори так і не відбулися.

У травні 2022 року прем'єр-міністр Фатхі Башага, який був призначений парламентом у Тобруку, зробив спробу державного перевороту. Але йому не вдалося вигнати з країни перехідний уряд на чолі з Абделем Хамідом Дбейбою.

І ось 26 серпня бої за Триполі відновилися. За попередніми даними, загинули щонайменше 32 особи. Ще 159 дістали поранення. Бої затихли вночі 28 серпня.

Бійці перехідного уряду у Триполі

Однак очевидці стверджують, що на Триполі зі Сходу рухається підкріплення. Башага має намір продовжувати штурм міста.

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