У неділю, 28 серпня, австрійська газета Exxpress повідомила про те, що Наталію Вовк, яку російські спецслужби оголосили винною у вбивстві Дар'ї Дугіної, знайдено мертвою. При цьому видання посилається на листування користувачів Telegram, не вказуючи інших надійніших джерел.

Exxpress нагадує, що 43-річну українку Наталію Вовк ФСБ називає головною підозрюваною у справі про вбивство Дугіної. Російські ЗМІ стверджували, що Наталія, влаштувавши вибух автомобіля, внаслідок якого загинула донька російського пропагандиста Олександра Дугіна, втекла з Росії разом з 12-річною донькою до Естонії.

І ось тепер нібито Вовк знайшли вбитою. Хтось завдав їй 17 ножових поранень. При цьому не називається навіть країна, де це сталося. Exxpress наголошує, що фотографія Наталії облетіла всю Європу. Також усі ЗМІ повідомили реєстраційні номери її автомобіля Mini-Cooper. Тому, вважає видання, знайти Вовк не мало великих труднощів.

Але відсутність найменших деталей викликає серйозні сумніви щодо справжності цієї інформації.

Ще більші сумніви викликає фото тіла Наталі. Розмитий знімок, який публікує Exxpress, як дві краплі води схожий на фотографію дворічної давності зі справи, що нашуміла в Росії, про вбивство 26-річної москвички Марини Панкратової.

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