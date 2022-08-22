Без українців — ніяк: у ФСБ кажуть, що знайшли винних у вбивстві рашистки дугіної

У вбивстві доньки рашиста олександра дугіна дар'ї, машину якої підірвали напередодні у Підмосков'ї, очікувано знайшли «український слід». Кажуть, що «цілилися» у самого дугіна, але він поїхав іншою машиною.

У ФСБ з цього приводу заявили, що «злочин підготовлений і вчинений українськими спецслужбами», а виконаний — «громадянкою України Наталією Вовк, яка приїхала до росії 23 липня 2022 року» разом із 12-річною донькою. Після цього мати з дитиною нібито залишили територію рф — поїхали до Естонії через Псковську область.

Російська спецслужба заявляє, що українка орендувала квартиру в Москві — у будинку, де жила дугіна, та що стежила за нею на Mini Cooper. Мовляв, машина в'їхала до росії на номерах так званої «ДНР», у москві використовувалися казахстанські номери, а при виїзді — українські (AH7771IP).

У фсб також заявили, що жінка з донькою були у день вбивства на літературно-музичному фестивалі «Традиція», де дугіна була присутня як почесна гостя.

В мережі вже публікують фото жінки, заявляючи, що вона нібито «служила в полку «Азов». За даними російських хакерів.

Тим часом російський сенатор Сергій Джабаров вже висловив претензію на адресу Естонії — мовляв, якщо офіційний Таллінн не видасть «виконавницю вбивства», то це може стати підставою для «жорстких дій».

Журналіст Андрій Цаплієнко, коментуючи версію фсб, написав, що до неї є маса питань: «От одне з них. Від Москви до Пскова 9 годин машиною. І ще невідомо скільки на кордоні. Якщо фсбшники так швидко встановили виконавицю, то чому вони за це час не закрили кордон?»

Ексклюзивний матеріал «Смерть ідеолога та пропагандиста дугіна, який підтримує путінський режим, зараз вигідна всім», — Юрій Фельштинський читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото з мережі

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram