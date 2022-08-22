Бойовики «ЛНР» оголосили про початок «загальної мобілізації» з 1 вересня

На окупованих територіях Донбасу, де й раніше місцевих мешканців примусово відправляли на фронт, ватажки так званої «ЛНР» вирішили провести «загальну мобілізацію».

Як повідомляють в ГУР Міноборони України, у тимчасово окупованому місті Сватове відбулась радіотрансляція виступу так званого «голови ЛНР» леоніда пасічника, який заявив, що мобілізація відбуватиметься у два етапи.

На першому етап призиватимуть людей з паспортами «ЛНР» та росії, які мають «конкретні військово-облікові спеціальності», на другому — решту чоловіків віком від 18 до 65 років.

Мобілізаційні заходи розпочнуться з 1 вересня, про термін їхнього закінчення не повідомлялося.

«Відомо, що до окупованого Довжанська (раніше — Свердловськ) Луганської області прибув особовий склад росгвардії для виконання адміністративно-поліцейських заходів. А саме: проведення перевірок документів населення, перевірок транспортних засобів та ін. Ці заходи спрямовані на пошук та затримання дезертирів з-поміж військовослужбовців „л/днр“ та зс рф. При цьому росгвардійці не підпорядковуються місцевим окупаційним адміністраціям. Зокрема, відомо що вони на загальних підставах провели обшук голови окупаційної адміністрації Довжанська колаборанта андрія сухачова», — йдеться у повідомленні.

Тим часом голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що рашистська мобілізація — цілковитий абсурд. Бойовики забирають шахтарів та людей із хворобами. Вони пропонують гроші за повідомлення про місцезнаходження чоловіків, а батьків шантажують викраденням дітей.

За його словами, в окупованому селі на Біловодщині рашисти змусили 30 дітей шкільного віку «прийняти присягу про входження до воєнно-патріотичного руху «Молода гвардія-Юнармія». «Умисно затягнули у цю секту вже більше п"яти тисяч дітей на тимчасово окупованих територіях Луганщини. Батьків шантажують, що заберуть дітей, тому вони не можуть протистояти цьому «пабєдобєсію». Більш того, окупанти погрожують батькам, що якщо ті уникатимуть мобілізації, то на війну підуть їхні діти. Резервів немає, тому росіяни застосовують будь-які методи, аби знайти «гарматне м"ясо» на тимчасово окупованих територіях та відправити на фронт», — додав Сергій Гайдай.

Раніше повідомлялося, що у Луганську на передову забирають усіх чоловіків без винятку.

Тим часом у Мінреінтеграції тимчасово окупованих територій розповіли, що про примусову мобілізацію до російської армії можна повідомити на «гарячу лінію», через спеціальну онлайн-форму та чат-боти. Це дозволить легше ідентифікувати людину, повідомити про це правоохоронні органи, щоб надалі примусово мобілізований зміг уникнути кримінальної відповідальності.

Фото ГУР Міноборони

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