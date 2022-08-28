39.75 / 40.68 39.66 / 40.77
Київ: +24
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Київ затягує смогом: названо причину різкого погіршення якості повітря у столиці

19:23 28 серпня 2022
Ранішній смог

Лівобережну частину столиці знову затягнуло смогом — запах гару поступово шириться з півночі Київської області і накриває місто. Як повідомили у столичній адміністрації, причиною є загоряння торфовища у Вишгородському районі.

Містянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

Як свідчить актуальна карта забрудненості повітря, складною є ситуація також на Троєщині та Дарниці. Загалом же, за даними ресурсу IQ Air, концентрація пилу в повітрі у Києві зараз у 7,4 рази перевищує норму.

Через вміст у повітрі в столиці шкідливих речовин, особливо чутливим людям радять не перебувати на вулиці — у них може виникнути першіння в горлі та кашель, проблеми з диханням, також можливі запаморочення і нудота.

Нагадаємо, смог затягував Київ і у березні — тоді через рашистську навалу пожежники по 21 раз за день мусили виїжджати гасити траву та сухостій.

Фото golos.kyivcity.gov.ua/

306

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

міль

Цей запах відлякує міль: як позбутись шкідника швидко та просто

чорнослив

На відро слив потрібно 200 грамів соди: готуємо домашній чорнослив

Пенсія

Пенсія за вислугу років або пенсія за віком: яка виплата вигідніша

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту