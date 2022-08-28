Київ затягує смогом: названо причину різкого погіршення якості повітря у столиці

Лівобережну частину столиці знову затягнуло смогом — запах гару поступово шириться з півночі Київської області і накриває місто. Як повідомили у столичній адміністрації, причиною є загоряння торфовища у Вишгородському районі.

Містянам, особливо мешканцям Оболонського району, рекомендують зачинити вікна і обмежити перебування на вулиці.

Як свідчить актуальна карта забрудненості повітря, складною є ситуація також на Троєщині та Дарниці. Загалом же, за даними ресурсу IQ Air, концентрація пилу в повітрі у Києві зараз у 7,4 рази перевищує норму.

Через вміст у повітрі в столиці шкідливих речовин, особливо чутливим людям радять не перебувати на вулиці — у них може виникнути першіння в горлі та кашель, проблеми з диханням, також можливі запаморочення і нудота.

Нагадаємо, смог затягував Київ і у березні — тоді через рашистську навалу пожежники по 21 раз за день мусили виїжджати гасити траву та сухостій.

Фото golos.kyivcity.gov.ua/

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