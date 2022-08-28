Автомобіль принцеси Діани пішов з молотка за нечувану суму

У суботу, 27 серпня, на аукціоні у Великій Британії було продано автомобіль Ford Escort RS Turbo Series 1, який належав принцесі Діані. Торги відбувалися на знаменитому автодромі Сільверстоун. Покупець, який побажав зберегти своє ім'я в таємниці, заплатив за машину 724 500 фунтів (851 70 доларів).

Ford Escort належав Діані близько трьох у період із 1985 по 1988 рік. Зазвичай американський концерн випускав цю модель у білому кольорі, проте британська служба безпеки попросила зробити виняток — і одну машину пофарбували у чорний колір, щоб вона не так вирізнялася на дорозі.

Діану часто бачили за кермом цього автомобіля в районі Челсі та Кенсінгтона. Принцеса встигла наїздити на ньому 11 тисяч кілометрів. Потім машину повернули Ford. Авто змінило кількох власників. Пробіг збільшився майже вчетверо.

Інтерес до автомобіля виявився високим ще й тому, що 31 серпня виповниться рівно 25 років від дня загибелі Діани. У західних ЗМІ напередодні цієї сумної дати публікується безліч спогадів про леді Ді.

Стало відомо також, що вперше її сини Вільям та Гаррі не зустрінуться цього дня, щоб вшанувати пам'ять матері. Кожен із братів вирішив зробити це самостійно в колі своєї сім'ї. Сварка між Кембриджами та Сассексами триває.

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