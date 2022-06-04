Примирення не відбулося: принц Вільям та Кейт Міддлтон дуже сухо привітали доньку принца Гаррі та Меган Маркл з першим днем народження

У суботу, 4 червня, доньки принца Гаррі та Меган Маркл виповнився рік. Малятко Лілібет разом із батьками та старшим братом Арчі вперше прилетіла зі США до Великобританії. Приводом для візиту став Платиновий ювілей Єлизавети ІІ. Королева, на чию честь було названо Лілібет, святкує 70-річчя свого правління на престолі.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», Сассекси пообіцяли Її Величності триматися в тіні під час свого перебування у Британії. Поки що Гаррі та Меган тримають слово. Їм не дозволили приєднатися до решти членів королівської родини 2 червня на балконі Букінгемського палацу під час авіашоу. Наступного дня герцог і герцогиня були присутні в Соборі Святого Павла на службі подяки на честь Єлизавети II, але їм відвели місце в другому ряду поряд з «іншими другорядними представниками королівської сім'ї», як зазначають британські ЗМІ.

І ось настав третій день Платинового ювілею та водночас — день народження Лілібет. І знову Сассекси виявилися практично поза грою! Вранці їхня донька отримала офіційні привітання від королеви, від свого дідуся принц Чарльза та його дружини Камілли, від принца Вільяма та Кейт Міддлтон. Усі три поздоровлення мали дуже схожий офіційний сухий текст. Він звучить приблизно так: «Бажаємо Лілібет, якій сьогодні виповнюється рік, найщасливішого дня народження!»

Жодне з привітань не супроводжувалося фотографією малечі. Поки не розмістили її знімок й батьки — Гаррі та Меган. Можливо, він з'явиться згодом. До цього часу доступне лише одне сімейне фото Сассексов, на якому видно обличчя Арчі та Лілібет (фото в заголовку).

Але це ще не все. Вранці 4 червня частина членів королівської сім'ї на чолі з принцесою Анною, донькою королеви, вирушила на перегони в Епсомі. Її Величність спочатку планувала побувати на них, але потім змінила своє рішення. Схоже, Єлизавету втомив перший день святкування.

Вільям і Кейт разом із принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою відлетіли до Уельсу.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон з дітьми в Уельсі

Таким чином, на обіді на честь дня народження Лілібет будуть присутні, мабуть, тільки самі Сассекси, королева та принц Чарльз із Каміллою.

Все говорить про те, що ніякого потепління між Вільямом та Гаррі немає. Брати упустили можливість для примирення. Зазначається, що навіть 3 червня Сассекси та Кембриджі старанно уникали один одного у Соборі Святого Павла. І це їм цілком вдалося. Обидві пари жодного разу не перетнулися. А після закінчення служби подяки роз'їхалися в різні боки.

Повітряний поцілунок від принца Чарльза

До речі, принц Чарльз досить сухо привітав молодшого сина та його дружину. Натомість розквіт у посмішці, вітаючись з Вільямом. А чарівній Кейт навіть надіслав повітряний поцілунок!

Поціновувачі стилю та моди в один голос стверджують, що Кейт заткнула за пояс Меган. Герцогиня Кембриджська дуже ефектно та елегантно виглядала у жовтій сукні-пальті від Emilia Wickstead. Це британський дизайнер, яку так любить Кейт Мідлтон. Вартість наряду становить приблизно 3750 доларів.

Кейт Міддлтон у вбранні майже за 4 000 доларів

Меган Маркл ретельно вибирала вбрання. Вона була в кремовій сукні-пальто від Dior, капелюшку від Stephen Jones і туфлях на високих підборах. Імідж доповнювали сережки від Birks.

Меган Маркл у сукні-пальті від Dior

Проте, як вважають знавці стилю, Меган поступилася Кейт у цьому модному поєдинку.

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