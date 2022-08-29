Не забудемо ані про жодне місто, ані про жодну людину: Зеленський пообіцяв повернути гідність мешканцям Донбасу

Президент Володимир Зеленський упевнений, що Україна не забуде жодного свого громадянина та жодного міста, які зараз перебувають на окупованій території. Про це він заявив у відеозверненні за результатами 186-го дня широкомасштабного російського вторгнення.

«Щороку останніми вихідними літа у нашій державі відзначалися два свята, дуже тісно пов'язані один з одним, — День міста Донецька та День шахтаря. У 14-му році через окупантів все змінилося для Донецька. А цього року — всій Україні не до свят. Але ми не забули і не забудемо про жодне своє місто і про жодну свою людину», — зазначив очільник української держави.

Президент зазначив, що Донецьк завжди був одним із найбагатших та найсильніших міст України.

«Шахтарська праця завжди була однією з найшанованіших професій. Зараз Донбас майже зруйнований російськими ударами, спустошений. Гордий і славний український Донецьк принижений російською окупацією, пограбований. росія принесла туди найстрашніше — абсолютне ігнорування цінності будь-якого життя, абсолютну неповагу. Окупанти принесли деградацію та смерть. І вірять, що вони там назавжди. Але вони — тимчасово» , — наголосив Зеленський.

Він підкреслив, що наша країна обов'язково повернеться на захоплені території: «Життя повернеться. Гідність людям Донбасу повернеться. Можливість жити повернеться. Можливість жити у безпеці та щасливо. Саме це символізуватиме наш український прапор, коли ми встановимо його в Донецьку, у Горлівці, у Маріуполі, у всіх містах Донбасу, Приазов'я, у всіх районах, що знаходяться під російською окупацією — на Харківщині, Запоріжжі, Херсонщині. І обов'язково — у Криму».

Раніше президент зазначав, що росія підготувала і Україні, і Європі, і світу багато проблем, криз та катастроф, згадавши ситуацію навколо Запорізької атомної станції. Але найбільшу катастрофу, за його словами, зазнає сама держава-терорист.

Фото Офісу президента

105

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram