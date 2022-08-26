«Росія поставила всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи», — Зеленський про зупинку ЗАЕС

Президент України Володимир Зеленський відреагував на зупинку Запорізької АЕС, що сталася напередодні вперше в історії — на станції спрацював аварійний захист енергоблоків. Це відбулося після того, як російським обстрілом була пошкоджена остання робоча лінія віддачі потужності станції в енергосистему України.

«Одразу спрацювали дизель-генератори, щоб дати енергію самій станції, підтримати її після зупинки. Світ повинен розуміти, яка це загроза: якби дизель-генератори не ввімкнулися, якби після блекауту не спрацювали автоматика й наш персонал станції, то ми вже зараз були б змушені долати наслідки радіаційної аварії. росія поставила Україну та всіх європейців у ситуацію за крок від радіаційної катастрофи», — зазначив у своєму відеозверненні Зеленський.

Україна робить все, аби не допустити аварійного сценарію, але цього замало — необхідно втручання міжнародної спільноти та тиск на окупантів, щоб змусити їх негайно вийти з території Запорізької АЕС.

Володимир Зеленський відзначив, що обговорював ситуацію на станції з президентом США Джо Байденом та подякував американському лідерові за розуміння та підтримку намагань України повернути ЗАЕС під наш контроль та забезпечити доступ до неї представників МАГАТЕ.

«Це можна зробити за лічені дні, поки окупанти не довели ситуацію до незворотної точки. І легше зробити це зараз, ніж потім, якщо вітер почне розносити Європою радіаційне забруднення», — відзначив він та додав: «Ми зараз у таких обставинах, коли вже зрозуміло, що ворог не досягне своїх цілей, але ще потрібен час, іще потрібні зусилля, щоб російський розрахунок зламався, щоб вони програли і в цьому. Ми маємо витримати цей час і докласти всіх необхідних зусиль разом з партнерами. І так буде. Будемо тиснути на терористів на всіх фронтах — на передовій, на політичному фронті, в економічних питаннях, в інформаційній сфері».

За його словами, росія підготувала і Україні, і Європі, і світу багато проблем, криз і катастроф. Але найбільшої катастрофи зазнає сама держава-терорист. «Цей „Титанік“ прийшов до свого айсбергу 24 лютого, і хоч би як вони намагалися залишитися на плаву, у них це не вийде», — резюмував Володимир Зеленський.

Атомна станція та Енергодар стали останнім часом місцем постійних атак росіян, які намагаються покласти відповідальність за це на ЗСУ. Днями зс рф обстріляли територію поблизу Запорізької ТЕС, де загинув чоловік, ще кілька людей постраждали.

Британський депутат, голова спецкомітету з оборони у Палаті громад Сполученого Королівства Тобіас Еллвуд вважає, що удар по Запорізькій АЕС має викликати відповідь військових сил країн НАТО.

Фото ОП

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