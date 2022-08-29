«Урожайна доба»: в Україні ліквідували ще 350 рашистів

У Генштабі ЗСУ, де раніше повідомляли про ситуацію на фронті станом на ранок 29 серпня, надали дані щодо ліквідованих в Україні рашистів.

Так, бойові втрати особистого складу ворога з 24.02 по 29.08 орієнтовно склали 47 100 військових убитими — приблизно 350 осіб за добу, що минула.

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку. Зокрема, було ліквідовано ще 5 танків, 12 бойових броньованих машин, 10 артилерійських систем та 5 РСЗВ. Також ЗСУ збили ще 6 БПЛА тактичного рівня.

Фото Генштаба ЗСУ

Українці дякували захисникам, називаючи добу, що минула, «врожайною».

Нагадаємо, що напередодні повідомлялося про точні удари ЗСУ по пунктах управління рашистів у Херсоні, Даріївці та Новій Каховці.

Фото Генштабу ЗСУ

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