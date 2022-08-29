Бенюк, Ступка та зірки українського футболу зберуть кошти для ЗСУ

У вівторок, 30 серпня, на «старій» базі київського «Динамо» на Нивках відбудеться благодійний матч до Дня пам'яті захисників України. На поле вийдуть збірна акторів країни та команда зірок українського футболу. Незважаючи на те, що з міркувань безпеки зустріч, усі кошти від проведення якої передадуть на потреби ЗСУ, пройде без глядачів, поєдинок у прямому ефірі (початок — о 17:00) транслюватиметься на YouTube-каналі Xsport.

У складі акторської братії під керівництвом тренера Богдана Бенюка зіграють: Андрій Джеджула, Валерій Сковронський, Остап Ступка, Валентин Касьян, Володимир Ращук, Арам Арзуманян, Артур Логай, Артемій Єгоров, Олександр Попов, Олег Загородній, Костянтин Косинський, Олександр Мельник, Володимир Гладкий та Костянтин Корецький.

Честь команди зірок українського футболу під керівництвом Юрія Максимова відстоюватимуть: Сергій Погорілий, Владислав Ващук, Едуард Цихмейструк, Володимир Єзерський, В'ячеслав Свідерський, Богдан Шершун, Євген Хачеріді, Віталій Самойлов, Олександр Романчук, Сергій Шищенко, Андрій Воробей, В'ячеслав Шевчук та Олег Собуцький.

Почесними гостями благодійного матчу будуть актриса, співачка та військовий волонтер Алла Мартинюк, а також уславлена спортсменка, призерка Олімпійських ігор та радник голови Офісу президента України Олена Говорова. Коментатор зустрічі — Андрій Федоров.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Тіна Кароль, Дорофєєва, Саніна, Павленко потужно виступили в Польщі на благодійному матчі.

Фото Sport Arena

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