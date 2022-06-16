Зірки українського футболу та шоу-бізнесу зіграють у Києві на підтримку ЗСУ

У неділю, 19 червня, на стадіоні столичної загальноосвітньої школи № 256 (вулиця Озерна на Оболоні) відбудеться благодійний футбольний турнір на підтримку Збройних сил України та територіальної оборони.

У змаганнях, організаторами яких виступили Оболонська райдержадміністрація та благодійна організація «Благодійний фонд «Надійна країна», візьмуть участь команда зірок українського футболу, збірна ветеранів ФК «Оболонь», команд зірок шоу-бізнесу ФК «Маестро» та футбольна дружина 106-ї бригади міської територіальної громади № 6 «3/30».

До речі, окрім футбольних баталій, на гостей турніру чекають пісні у виконанні учасників проекту «Голос. Діти» та показові виступи представників Федерації рукопашного бою України.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Андрій Шевченко відзначився патріотичним жестом у переможному матчі за збірну світу.

Фото dzerkalo. media

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