ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на одній з дільниць фронту на Херсонщині: що відомо

На Херсонщині, де вчора партизани ліквідували зрадника Олексія Ковальова, українські військові прорвали першу лінію оборони росіян.

Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерела у ЗСУ.



За словами одного з них, «109 полк „ДНР“ відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою».

Друге джерело уточнило, що на деяких ділянках був прорив першої лінії оборони окупантів, але «про щось конкретне говорити ще рано, великий фронт».

Оперативне угруповання «Каховка» опублікувало відео, в якому йдеться про прорив першої лінії оборони росіян у Херсонській області.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Херсона чули потужні вибухи. У місті було видно стовпи диму, пожежу та чути детонацію.

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