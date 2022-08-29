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Україна

ЗСУ прорвали першу лінію оборони ворога на одній з дільниць фронту на Херсонщині: що відомо

14:05 29 серпня 2022
військовий

На Херсонщині, де вчора партизани ліквідували зрадника Олексія Ковальова, українські військові прорвали першу лінію оборони росіян.

Про це пише «Українська правда», посилаючись на джерела у ЗСУ.

За словами одного з них, «109 полк „ДНР“ відійшов зі своїх позицій у Херсонській області, російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою».

Друге джерело уточнило, що на деяких ділянках був прорив першої лінії оборони окупантів, але «про щось конкретне говорити ще рано, великий фронт».

Оперативне угруповання «Каховка» опублікувало відео, в якому йдеться про прорив першої лінії оборони росіян у Херсонській області.

Нагадаємо, сьогодні мешканці Херсона чули потужні вибухи. У місті було видно стовпи диму, пожежу та чути детонацію.

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