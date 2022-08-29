У Херсонській області вбито колишнього нардепа-зрадника Олексія Ковальова

Напередодні ввечері у мережі з'явилася інформація, що колишнього «слуги народу» Олексія Ковальова, якого було оголошено в розшук за співпрацю з окупантами, вбито на Херсонщині.

Про це, зокрема, писав радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань: «З'явилася інформація, що в Залізному Порту вбито екснардепа-зрадника Олексія Ковальова. Дані потребують уточнення, але цікаво, що про смерть свого „міністра“ повідомляли і пропагандистські ЗМІ, хоча одразу видалили інформацію».

А вже у понеділок, 29 серпня, інформації про колаборанта побільшало. Щоправда, версії ліквідації зрадника різняться.

Так, журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на інформацію джерел на окупованій та контрольованій урядом України території, стверджував, що Ковальова зарізали у його власному будинку, «У його будинку дуже багато окупаційних „поліцейських“. Олексій Ковальов, багатий херсонський аграрій, пройшов до парламенту від „Слуги народу“ і несподівано, на початку вторгнення, запропонував свої послуги окупантам. Він налагодив постачання своєї продукції до росії через Крим. На Ковальова раніше було вчинено спробу замаху, партизани відкрито заявляли, що він є їхньою пріоритетною мішенню», — пише журналіст.

А «Інсайдер», посилаючись на підтверджену інформацію росЗМІ, стверджує, що Ковальова знайшли вдома з вогнепальним пораненням голови. Поряд із тілом колаборанта лежала помпова рушниця «Моссберг», яка офіційно була зареєстрована на самого Ковальова. Хто стріляв — з'ясовують. А ось із ножовим пораненням у шию була знайдена його 38-річна дама. Вона госпіталізована. Напад на них нібито стався 28 серпня близько 15-ї години дня.

Нагадаємо, що нещодавно в окупованій Михайлівці Запорізької області знайшли повішеним Андрія Рижкова, який пішов на співпрацю з росіянами та став «начальником» місцевої поліції. А у Бердянську партизани добралися до «заступника начальника ДАІ» Олександра Колеснікова, чию машину підірвали. Колаборант помер у лікарні.

Фото зі сторінки Олексія Ковальова

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