«Демілітаризація» окупантів триває: у тимчасово захопленому Херсоні пролунав вибух (відео)

У Херсоні, де днями ЗСУ вдарили по центру управління окупантів, у понеділок, 29 серпня, лунали потужні вибухи.

Українські сили опору продовжують боротьбу проти загарбників — фото та відео з місця події публікують місцеві Telegram-канали. Судячи з них, над місцевим винним заводом видніється стовп диму, спалахнула пожежа та чутно детонацію.

Неспокійно не лише у самому Херсоні, а й в області.

Приблизно таким самим був й ранок у тимчасово окупованій Новій Каховці.

Кажуть, що був приліт по військовій частині рашистів.

Раніше в оперативному Командуванні «Південь» повідомляли, що ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ забезпечили контроль Дар'євським мостом і його експлуатацію зупинено. Також завдавалися ударів і по Антонівському мосту.

Фото «Х…й Херсон»

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