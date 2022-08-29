Восени можна чекати на зміни на фронті: військовий експерт назвав причини

Якщо вчорашня доба пройшла без особливих змін на фронті, то сьогодні ситуація змінилася. Але суттєві зміни у ході війни з росією очікуються вже цієї осені.

Про це в інтерв'ю «Обозревателю» розповів військовий експерт Михайло Жирохов.

Він нагадав, що восени в Україну повернуться до 15 тисяч військовослужбовців, які навчалися на Заході.

«До жовтня завершує навчання корпус українських добровольців, який був направлений до Європи — до Великобританії, Німеччини, Польщі, Литви. Таким чином, Україна отримає 10−15 тисяч підготовлених бійців та західне озброєння для них», — зазначив співрозмовник.

Водночас додав експерт, до зими зазвичай практично завмирають активні бойові дії — поки що все не підмерзне.

Залежно від погоди, ситуація може розвиватися за різними сценаріями.

Жирохов також зазначив, що у росіян вже зараз просування немає. За місяць вони просунулися на сотні метрів.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ розпочали наступ у Херсонській області за кількома напрямками. З ранку у самому Херсоні чули потужний вибух, детонацію.

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