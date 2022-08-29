Тепло ще буде, але на горизонті — вересень: синопткиня розповіла про погоду в останні дні літа

Синопткиня Наталія Діденко, яка раніше попереджала про поступове зниження температури, прогнозує, що у вівторок, 30 серпня в західних та північних областях України очікується +23+28 градусів, на решті території — до +27+32 градусів, а на сході — до +33 градусів.

«Літо завершується, вересень — на горизонті, спека поступово буде вщухати, високі градуси втомлено зніматимуть гарячу корону з голови — дихати стане легше і вільніше. Надалі, 31 серпня, 1 та 2 вересня свіже повітря витіснятиме спекотне до +17+22 градусів, а на сході та півдні до +20+27 градусів», — повідомляє вона.

У вівторок дощі ймовірні у Карпатах та ввечері вздовж смуги Харківщина — Полтавщина — Черкащина — Кропивницький з районами — Одещина. На решті території України домінуватиме суха погода.

У Києві 30 серпня буде сухо, температура — до +26 +27 градусів, а 31 серпня — вже близько +24 градусів. На початку вересня стане ще прохолодніше — до +17+22 градусів.

Серьйозні опади найближчим часом малоймовірні. За прогнозами синопткині, погода ще порадує українців теплом.

До речі, існують погодні прикмети на Горіховий Спас, який відзначають 29 серпня. Кажуть, що якщо погода на свято гарна, то зима буде короткою, а весна — ранньою. А якщо у цей день відлітають журавлі, то на Покрову будуть морози.

Фото Pixabay

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