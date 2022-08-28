Останні дні «африканської» спеки: похолодання йде в Україну з дощами

Останній понеділок літа в Україні ще відзначиться високою температурою повітря, спекою та задухою, але це буде востаннє перед прийдешнім похолоданням. На цьому у мережі наголошує синоптик Наталка Діденко.

Свіжішати, за її словами, почне з фронтового сходу України — вже у понеділок там очікується +23+28 градусів.

В другій половині дня та надвечір дощі прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини.

На решті території протягом дня ще домінуватиме суха погода.

Вітер «перебудується» із східного, південно-східного на північно-західний, і буде помірним.

У столиці в понеділок вдень очікується +30+32 градуси.

Впродовж найближчої ночі та значну частину завтрашнього дня опадів не передбачається, а ввечері у понеділок пройде дощ та прогримить гроза.

«Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1−2 вересня на заході та півночі буде навіть холоднувато, +18+23 градуси, у центрі +20+25 градусів, а на півдні та сході +25+29 градусів», — прогнозує синоптик.

Нагадаємо, що в Українському Гідрометцентрі спрогнозували погоду на всю прийдешню осінь, протягом якої над Україною переважатиме область високого тиску, особливо у західних, північних, центральних та південних областях. У зв'язку з цим очікується тепла та посушлива осінь на більшій території країни.

Фото Генштабу ЗСУ

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