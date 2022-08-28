39.75 / 40.68 39.66 / 40.77
Київ: +27
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Погода

Останні дні «африканської» спеки: похолодання йде в Україну з дощами

17:58 28 серпня 2022
Ворожий снаряд в полі

Останній понеділок літа в Україні ще відзначиться високою температурою повітря, спекою та задухою, але це буде востаннє перед прийдешнім похолоданням. На цьому у мережі наголошує синоптик Наталка Діденко.

Свіжішати, за її словами, почне з фронтового сходу України — вже у понеділок там очікується +23+28 градусів.

В другій половині дня та надвечір дощі прийдуть до західних областей і дістануться Житомирщини й Київщини.

На решті території протягом дня ще домінуватиме суха погода.

Вітер «перебудується» із східного, південно-східного на північно-західний, і буде помірним.

У столиці в понеділок вдень очікується +30+32 градуси.

Впродовж найближчої ночі та значну частину завтрашнього дня опадів не передбачається, а ввечері у понеділок пройде дощ та прогримить гроза.

«Надалі температура повітря в Україні почне поступово знижуватися і вже 1−2 вересня на заході та півночі буде навіть холоднувато, +18+23 градуси, у центрі +20+25 градусів, а на півдні та сході +25+29 градусів», — прогнозує синоптик.

Нагадаємо, що в Українському Гідрометцентрі спрогнозували погоду на всю прийдешню осінь, протягом якої над Україною переважатиме область високого тиску, особливо у західних, північних, центральних та південних областях. У зв'язку з цим очікується тепла та посушлива осінь на більшій території країни.

Фото Генштабу ЗСУ

156

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

чорнослив

На відро слив потрібно 200 грамів соди: готуємо домашній чорнослив

часник

Щоб часник ріс «як на дріжджах», покладіть у грядку 2 безкоштовні інгредієнти: про яке підживлення йдеться

Наталія Вовк

Підозрювану в замаху на рашистську пропагандистку дугіну знайдено вбитою, — австрійська газета Exxpress

салат

«Неперевершене смакове поєднання»: готуємо салат з помідорів та баклажанів

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту