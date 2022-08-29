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Домашній текстиль можна освіжити без прання: чим посипати речі

17:38 29 серпня 2022
Сода

Кожна сім'я має багато текстильних виробів — простирадла, наволочки, рушники, скатертини, пледи…

І якщо невеликі вироби легко випрати у пральній машинці, то з великими виникають клопоти. На покладеш же у машинку, наприклад, важкий палас. Для того, щоб освіжити речі (природно, якщо вони не сильно забруднені), можна використовувати звичайну соду. Нею можна посипати текстильні вироби, а потім зібрати соду за допомогою пилососу. При цьому ніяких неприємних запахів не залишиться: за час знаходження на текстилі сода має ввібрати зайві «аромати».

А автори «Порадниці» нарахували цілих 22 способи застосування соди у господарстві, зокрема, згадавши і про очищення оббивки м'яких меблів. Для цього потрібно розчинити соду у воді та протерти оббивку. Такий розчин, наприклад, допоможе позбутися застарілих плям.

Також соду можна застосувати для того, щоб освіжити лежанку свійських тварин — вона діє як дезодорант та антисептик. Лежаки можна і прати в розчині, і посипати сухою содою, а потім просто витрусити.

Ганчірка, змочена в содовому розчині, допоможе освіжити і дитячі іграшки. А ложка соди, додана при машинному пранні, допоможе відбілити білі речі та пом'якшить жорстку воду.

До речі, відбілити білизну можна і у розчині, приготованому з додаванням солі, перекису водню і нашатирю.

Фото Pixabay

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