Відбілюємо стару постільну білизну: що додають досвідчені господині при пранні

У тих, хто любить білу постільну білизну, згодом виникає питання, як освіжити колір і позбутися сірого відтінку.

Рішення є — стверджують досвідчені господині.

Потрібно дотримуватися нескладних правил, і навіть старі простирадла будуть білими.

Повертаємо білизну білій постільній білизні

Спочатку ретельно, за допомогою кальцинованої соди миємо ємність для прання. Можна використовувати і лимон — і для запаху, і додаткового знезараження.

Якщо це 10-літрове відро, то наповнюємо його водою, але не до краю, а на три чверті. У цю воду виливаємо чайник (1,5−2 літри) окропу. Поки закипає наступна порція окропу, у відрі розмішуємо по три столові ложки солі та перекису водню, столову ложку нашатирю. У цей розчин додаємо нову порцію окропу. І туди ж складаємо білизну.

Важливо — вся білизна має бути покрита водою з нашатирем, сіллю та перекисом.

Залишаємо її в цьому розчині на 12 годин.

Вранці достатньо прополоскати постільне в пральній машині.

І ще одна порада: після сушіння зберігайте постільну білизну у темному місці, а інакше сонце зіпсує її колір — білизна пожовкне.

Нагадаємо про ще одну трохи смішну, але дуже дієву пораду з прання білизни в машині.

Фото з pixabay



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