Під Києвом чоловік розбещував 6-річну племінницю й проведе п'ять років за ґратами

Жителя Київської області засудили до 5 років позбавлення волі за розпусні дії щодо 6-річної племінниці, повідомили у столичній прокуратурі.

Ювенальні прокурори у суді довели, що мешканець Обухівського району, мешкаючи по сусідству з потерпілою, запрошував 6-річну племінницю до себе додому під різними приводами. Там він неодноразово чинив розпусні дії щодо дівчинки.

У суді чоловік повністю визнав свою провину. Також суд задовольнив цивільний позов на користь потерпілої відшкодування моральної шкоди у сумі 100 тисяч гривень.

Нещодавно схожий інцидент стався у Києві. Матеріали на збоченця вже передали до суду.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що у Волинській області судитимуть 49-річного чоловіка за зґвалтування та загрозу вбивством.

316

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram