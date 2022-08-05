Запропонував пограти з собакою: у Києві чоловік заманив 7-річну дівчинку до себе додому та вчинив протиправні дії

Поліція Києва передала до суду матеріали щодо 27-річного чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки. Про це повідомили у столичній поліції.

Повідомляється, що 27-річний чоловік заманив дитину до себе у квартиру, пообіцявши їй, що там вона зможе погратись з його собакою. Але в квартирі здійснив щодо дівчинки розпусні дії.

Інцидент стався наприкінці травня цього року в одній з багатоповерхівок Подільського району.

Правоохоронці з'ясували, що дівчинка на вулиці грала з собакою, а коли господар тварини зібрався йти додому, запросив дитину піти разом з ними.

Щойно малолітня опинилася у квартирі зловмисника, він зробив щодо неї розпусні дії.

Співробітники ювенальної превенції оперативно затримали підозрюваного — ним виявився 27-річний уродженець Миколаївщини, який приїхав до Києва та оселився в одному будинку з потерпілою.

Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство рідного брата.

Судом фігуранту було обрано запобіжний захід — утримання під вартою. Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.

Під Харковом судитимуть колишнього в'язня, який упіймав на вулиці 11-річного хлопчика й намагався його зґвалтувати.

А в Києві до тюремного терміну засудили заступника директора школи за розбещення дитини у ліфті.

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