Запропонував пограти з собакою: у Києві чоловік заманив 7-річну дівчинку до себе додому та вчинив протиправні дії
Поліція Києва передала до суду матеріали щодо 27-річного чоловіка за розбещення 7-річної дівчинки. Про це повідомили у столичній поліції.
Повідомляється, що 27-річний чоловік заманив дитину до себе у квартиру, пообіцявши їй, що там вона зможе погратись з його собакою. Але в квартирі здійснив щодо дівчинки розпусні дії.
Інцидент стався наприкінці травня цього року в одній з багатоповерхівок Подільського району.
Правоохоронці з'ясували, що дівчинка на вулиці грала з собакою, а коли господар тварини зібрався йти додому, запросив дитину піти разом з ними.
Щойно малолітня опинилася у квартирі зловмисника, він зробив щодо неї розпусні дії.
Співробітники ювенальної превенції оперативно затримали підозрюваного — ним виявився 27-річний уродженець Миколаївщини, який приїхав до Києва та оселився в одному будинку з потерпілою.
Чоловік нещодавно звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за вбивство рідного брата.
Судом фігуранту було обрано запобіжний захід — утримання під вартою. Чоловікові загрожує до восьми років ув'язнення.
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