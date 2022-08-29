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Вдома вони також такі: росіянин зґвалтував дев'ятирічну дівчинку й вибив їй усі зуби

19:52 29 серпня 2022
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Багатьох українців шокували звірства, які окупанти робили у Бучі та інших містах та селах. Але, виявляється, такі випадки у них відбуваються постійно.

Так, в Омській області росії чоловік зґвалтував дев'ятирічну дівчинку, передає kp.ru.

Інцидент стався у селищі Новоомському. Чоловік не тільки поглумився над дитиною, а й вибив дівчинці всі зуби та побив її.

Наразі стан дівчинки стабільний, вона перебуває під наглядом лікарів, повідомили у регіональному МОЗ. За даними поліцейських, у злочині підозрюється 46-річний Сергій Бояркін. Наразі педофіл перебуває у розшуку, регіональний СК вже завів на нього кримінальну справу.

Раніше у Тюменській області, нагадує видання, три школярки побили консервною банкою та зґвалтували чоловіка. Інцидент стався на залізничному вокзалі у невеликому селі 21 серпня. Співробітниця станції, яка стала очевидцем, розповіла, що чоловік пропустив свій поїзд та залишився ночувати на вокзалі, за що і поплатився.

«ФАКТИ» писали про кілька інцидентів страшного насильства, яке відбувалося в росії.

Нагадаємо, у Волинській області судитимуть 49-річного чоловіка за зґвалтування та загрозу вбивством.

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