Україна блискуче перемогла найсильнішу збірну Африки на чемпіонаті світу з волейболу: відео матчу

У понеділок, 29 серпня, чоловіча збірна України з волейболу, яка програла у стартовій зустрічі дворазовим чемпіонам Європи сербам (0:3), провела другий поєдинок групового турніру чемпіонату світу, який після усунення росії проходить у Польщі (Катовіце, Глівіце) та Словенії (Любляна) за участю 24 команд.

Другим суперником «жовто-синіх», які не грали у фінальних турнірах світових першостей цілих 24 роки, стала в Катовіце найсильніша команда Африки трьох останніх розіграшів Туніс, що на старті турніру перемогла Пуерто-Рико — 3:0. Підопічні латвійського фахівця Угіса Крастіньша не зовсім вдало розпочали першу партію (3:7), але все ж зуміли в блискучому стилі здолати 14-ту збірну світового рейтингу у трьох сетах — 3:0 (25:21, 25:19, 25:15).

Найрезультативнішим у складі нашої команди став Олег Плотницький (14 очок). У тунісців найбільше пунктів набрав Елієс Карамозлі (10).

Зазначимо, що це перша з 1998 року перемога українських волейболістів на світових першостях. 24 роки тому наша команда на ЧС у Японії обіграла суперників з Чехії (3:0).

Відео матчу

В іншому матчі у групі Сербія перемогла Пуерто-Рико — 3:0 (26:24, 25:21, 25:16) та гарантувала собі вихід до плей-оф.

Положення команд у групі А після двох турів: 1. Сербія — 6 очок (різниця сетів — 6:0); 2. Україна — 3 (3:3); 3. Туніс — 3 (3:3); 4. Пуерто-Рико — 0 (0:6).

В останньому поєдинку у групі збірна України у середу, 31 серпня, зіграє проти команди Пуерто-Ріко (початок — о 21:30). Нагадаємо, що у другий груповий етап ЧС-2022 вийдуть по дві найкращі збірні з кожного квартету, а також чотири найкращі збірні з тих, що посіли треті місця.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що збірна України з волейболу на чемпіонаті Європи-2021 дійшла до 1/8 фіналу.

Фото volleyballworld.com

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