У понеділок, 29 серпня, американське видання The Cut опублікувало інтерв'ю з Меганом Маркл. Герцогиня Сассекська погодилася пустити співробітників журналу на чолі з журналісткою Еллісон Девіс у свій будинок у Монтесіто, купівля якого коштувала 14 мільйонів 650 тисяч доларів. Це дозволило відкрити завісу таємниці, якою Меган намагається оточити життя своєї сім'ї.

Інтерв'ю можна умовно поділити на три частини. Перша повністю складається з нових і старих, але які зазнали певних змін, нападок на британську королівську родину. Друга частина плавно випливає з першої — Меган намагається пояснити, чому вона та Гаррі вирішили виїхати з Великобританії. І тут же з подвоєною силою прагне уявити себе як борця за демократію та права людини. Нарешті, третина розмови присвячена життю в сонячній Каліфорнії — чим займається сама Меган, чим захоплюється Гаррі, як ростуть Арчі та Лілібет.

Меган Маркл на обкладинці The Cut

«Гаррі і я були щасливі виїхати з Великобританії. Нас дуже засмучувала динаміка ієрархії у королівській сім'ї. Ми хотіли просто жити», — заявила Маркл.

«Коли ми сказали, що хочемо отримати фінансову свободу, нам відповіли — не винаходьте колесо!» — продовжує герцогиня.

Меган стверджує, що вона і Гаррі відчували постійний тиск. Такого відношення не було більше до жодного з членів королівської родини. Інші могли вибирати різні поїздки та зустрічі за своїм бажанням, але тільки не Сассекси.

Девіс не витримала та поцікавилася, звідки Меган це знає? Хто це їй сказав? «У мене є свої очі. І я вмію бачити та чути, вмію сама робити правильні висновки», — відрізала Маркл.

Можливо, вперше Меган вирішила не напирати на свій колір шкіри, щоб не звинувачувати королівську родину в расизмі, як вона це робила раніше. Цього разу вона заявила, що мала у Британії проблеми, оскільки є американкою.

Герцогиня сказала, що Гаррі й вона «як сіль і перець», бо завжди має бути поруч. Саме тому чоловік підтримав її у бажанні виїхати до США. При цьому вона додала, що вони були готові перебратися будь-куди, аби якомога далі від Британії. «Нам би підійшла будь-яка країна Співдружності — Канада, Нова Зеландія, ПАР. Нам було все одно», — заявила Меган.

Також вона стверджує, що була готова «вибачити родичам чоловіка». «Я думаю, прощення дуже важливе. Не прощати забирає у вас значно більше енергії. Але й на прощення потрібні зусилля. І я їх робила дуже активно з огляду на те, що з моїм характером я можу сказати що завгодно», — підкреслила Меган.

Герцогиня Сассекська вдома. Зверніть увагу на стільці! Вони схожі на трони. А ще й великі літери на спинках - H та M

Але з прощенням не вийшло. І тут Маркл процитувала чоловіка. «Гаррі вважає, що в цьому немає нашої провини. Вся річ у тому, що більшість його родичів просто не можуть жити один з одним у мирі та злагоді. Вони не вміють працювати як одна команда. Нещодавно Гаррі сказав мені: „У цьому процесі невдалого примирення я втратив батька“. Ви знаєте, що в мене з моїм батьком також не все добре. Ми давно не підтримуємо стосунків. І я розумію Гаррі, хоч у нас дещо різні ситуації. Але я розумію і поважаю його рішення», — заявила Меган.

Гаррі та Меган як сіль та перець – завжди повинні бути разом

Під час інтерв'ю Меган зненацька порівняла себе з Нельсоном Манделою! Вона згадала, як 2019 року прийшла з Гаррі на прем'єру «Короля Лева» у Лондоні. До неї підійшов один із членів знімальної групи, громадянин ПАР, і сказав їй: «Коли ви вийшли заміж за принца Гаррі та стали членом королівської родини, ми вийшли на вулиці відсвяткувати цю подію. Також ми вчинили, коли Манделу звільнили з в'язниці».

Герцогиня стверджує, що життя у Британії, коли вона перебувала під постійним тиском, настільки поранила її, що вона до кінця ще не зцілилася. Але в Монтесіто їй з кожним днем стає все краще та краще. «Бо тут ти виходиш з дому і відчуваєш радість. В нашому домі панує спокій. Тут легко дихається. Це лікує. Ти почуваєшся вільним», — заявила Меган.

Будинок Сассексів у Монтесіто

Вона розповіла, що Арчі та Лілібет ростуть як нормальні діти. Арчі ходить на дні народження друзів до них у гості. Нещодавно його віддали до дитячого садка, щоб він звикав до дитячого колективу, адже наступного року йому виповниться чотири, і він піде до школи.

Гаррі насолоджується життям також. Він грає у своє улюблене кінне поло. А вона разом із дітьми намагається відвідувати усі ігри за участю чоловіка.

Принц Гаррі любить кінне поло

Меган зізналася, що любить приймати гостей. У них щотижня хтось обідає чи вечеряє. Звичайно, це не випадкові люди, а близькі друзі, які допомагають їй створити «безпечну гавань».

Герцогиня також натякнула, що розпочала роботу над спеціальним проєктом для Netflix. Як стверджує The Cut, це буде, мабуть, документальний фільм, в якому Сассекси розкажуть «справжню історію їхнього кохання».

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Netflix знімає документальний мінісеріал про «Ігри непокорених». Все це є частиною угоди між стрімінговою компанією та Сассексами, яка оцінюється у 100 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Меган і Гаррі опублікували фото доньки, якій у червні виповнився рік, лише повернувшись до США з поїздки до Британії.

511

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram