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Меган Маркл і принц Гаррі опублікували фото малечі Лілібет лише після повернення до США

10:11 7 червня 2022
Донька принца Гаррі та Меган Маркл Лілібет

У вівторок, 7 червня, принц Гаррі та Меган Маркл поділилися з шанувальниками фотографією своєї доньки. Зазначається, що знімок було зроблено 4 червня, коли Лілібет виповнився рік. Як уже повідомляли «ФАКТИ», свій перший день народження малеча відсвяткувала у Великій Британії, куди батьки привезли її на Платиновий ювілей Єлизавети II.

Сассекси влаштували домашнє свято у саду у своїй британській резиденції — Фрогмор-котеджі. Привітати Лілібет прийшли діти інших членів королівської родини, проте не всі. Не було принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї — дітей герцога та герцогині Кембриджських. Також не було дітей принцеси Євгенії та принцеси Беатріс, дочок принца Ендрю. Це дивно, оскільки обидві підтримують добрі стосунки з Гаррі.

Натомість були троє дітей Зари Тіндалл та її чоловіка Майка. Нагадаємо, Зара — донька принцеси Анни, онука Єлизавети ІІ. Також були дві доньки Пітера Філіпса, брата Зари.

Малятко Лілібет

Повідомляється, що королева привітала Лілібет напередодні. А вперше Її Величність побачила правнучку 2 червня. Того ж дня вона познайомилася і зі своїм дідусем принцом Чарльзом.

Фотографію Лілібет у Британії зробив друг Меган та Гаррі Місан Гарріман. Він є офіційним фотографом Сассексів і автором першого офіційного знімка сім'ї Гаррі, який з'явився на Різдво.

Місан Харріман з однією зі своїх дочок

На фото Лілібет сидить на траві. Вона одягнена у світло-блакитну сукню. Голову дитини прикрашає кокетливий білий бантик на резинці.

До речі, 7 червня опублікували нові фотографії своїх дітей й принц Вільям із Кейт Міддлтон. Знімки було зроблено 2 червня.

Кейт Міддлтон та діти чекають на принца Вільяма

Принц Вільям у парадній офіцерській формі з принцом Луї

Раніше «ФАКТИ» писали, що Вільям і Гаррі упустили чудову нагоду стати на шлях примирення у дні святкування Платинового ювілею своєї бабусі.

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