Їдьте додому або здавайтеся у полон: Зеленський звернувся до російських загарбників

Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні за підсумками 187-го дня широкомасштабного вторгнення рф, що окупантам не буде місця на нашій землі і що вони мають це розуміти.

«Окупантам не буде місця на нашій землі. Хтось хоче знати, які у нас плани? Ви не почуєте конкретики від жодної дійсно відповідальної особи. Тому що це війна. І так — на війні. Проте загарбники мають знати — ми гнатимемо їх до кордону. До нашого кордону, лінія якого не змінювалася. Окупанти її добре знають. Якщо вони хочуть вижити — для російських військових настав час бігти. Їдьте додому. Якщо ви боїтеся повертатися до себе додому в росію — що ж, нехай такі окупанти здаються у полон, і ми гарантуємо їм виконання всіх норм Женевських конвенцій», — сказав очільник Української держави.

За його словами, ВСУ не зупиняться, поки не звільнять усі території України.

«Якщо вони мене не почують, матимуть справу з нашими захисниками, які не зупиняться, доки не звільнять все, що належить Україні. І це не щось особливе. Це не щось таке, що нібито почалося. Ми говоримо про це 187 днів», — наголосив президент.

Нагадаємо, що напередодні в Оперативному командуванні «Південь» повідомили про просування ЗСУ одразу на кількох напрямках. Жителів Херсонщини просять евакуюватися з місць, де можуть розпочатися активні бойові дії, а журналістів та блогерів — не публікувати дані про дії наших військових, оскільки «військова операція потребує тиші».

Фото Офісу президента

157

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram