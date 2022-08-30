Ворог намагався атакувати на Авдіївському та ще 4 напрямках, але після гідної відповіді ЗСУ відступив, — Генштаб

На Харківському напрямку, де ворог постійно обстрілює позиції ЗСУ та інфраструктурні об'єкти у низці населених пунктів, росіяни вели наступальні дії для покращення тактичного становища в районі населеного пункту Уди, проте отримали жорстку відповідь та відійшли.

Про це повідомили у Генштабі ЗСУ в ранковому зведенні 30 серпня. На інших напрямках ситуація наступна:

На Слов'янському противник намагався вести повітряну розвідку БПЛА у районі Богородичного. Літальний апарат знищено українськими захисниками. Також підрозділи противника зробили спробу ведення штурмових дій у напрямі Шнурків, успіху не мали, відійшли.

На Бахмутському окупанти намагалися наступати у напрямах Зайцевого, Шумів та Кодеми, але отримали відсіч і відступили.

На Авдіївському противник вів наступальні бої у напрямках Мар'їнки та Новомихайлівки, проте успіху не мав, відійшов. Вів розвідку у напрямку Опитного.

На Запорізькому росіяни обстрілювали райони населених пунктів, вели повітряну розвідку за допомогою БПЛА.

На Южнобузькому ворог спробував наступати у напрямку Потьомкіного, але успіху не мав, відійшов.

В оперативному командуванні «Південь» зазначають, що за минулу добу втрати ворога склали: 82 ліквідовані військовослужбовці та 30 одиниць техніки. Зокрема, було знищено ЗРК С-300, 2 танки Т-72, 11 гаубиць «Мста-Б», 3 РСЗВ «Град» та «Ураган», ТОС «Сонцепек», САУ «Гіацинт-С», САМУ «Нона-С» «, міномет 120 мм, самохідні гаубиці «Акація» та «Мста-С», 6 одиниць броньованої техніки. Також українські воїни знищили три склади боєприпасів у районах Берислава, Високопілля та Антонівки.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни зазначили, що росіяни намагалися просунутися в усіх напрямках, окрім північного сходу Харківської області. Підрозділи зс рф атакували ЗСУ біля Слов'янська, Сіверска, Бахмута і біля Донецька.

Фото ISW

Також в ISW прокоментували заяви росіян про бойові дії під Херсоном. Аналітики стверджують, що у рф намагаються зберегти видимість військових успіхів в Україні, заявляючи про «обмежені та невдалі» дії ЗСУ. За даними аналітиків, штурм росіян на північному заході Херсонської області, де ворог намагався просунутися до Потьомкіного, був безуспішним.

Фото ISW

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Напередодні в ОК «Південь» повідомили, що українські захисники змогли розпочати наступ відразу на кількох напрямках. На цій ділянці ЗСУ сильно пошматували ворога — лише за останній тиждень було знищено понад 10 складів, командні пункти, системи ППО та озброєння.

Фото Генштабу ЗСУ

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