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Україна

ЗСУ відбили наступ ворога на Бахмутському та 4 інших напрямках, у відповідь рашисти активно застосовували артилерію та дрони, — Генштаб

19:31 29 серпня 2022
військовий

Сто вісімдесят сьома доба російсько-української війни. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України.

Як повідомили у Генштабі, на Харківському напрямку з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах низки населених пунктів.

На Слов'янському напрямі окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.

На Краматорському напрямку спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дар'ївка завершилася для окупантів провалом — втратами та втечею.

На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили наступ ворога у напрямах населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.

На Авдіївському напрямку противник намагався просунутися у бік Мар'їнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч і відступив.

У Новопавлівському напрямку окупанти невдало спробували наступати у районі Павлівки.

На Південнобузькому напрямку противник намагався покращити тактичне становище в районі Потьомкіного, зазнав втрат і відійшов.

Також ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.

У акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання підтримки сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.

Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступ у Херсонській області. На деяких ділянках фронту наші захисники прорвали першу лінію оборони росіян.

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