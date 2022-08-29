ЗСУ відбили наступ ворога на Бахмутському та 4 інших напрямках, у відповідь рашисти активно застосовували артилерію та дрони, — Генштаб

Сто вісімдесят сьома доба російсько-української війни. Російські окупанти продовжують завдавати авіаційних та ракетних ударів по цивільних об'єктах на території України.



Як повідомили у Генштабі, на Харківському напрямку з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії ворог здійснив обстріл цивільної інфраструктури в районах низки населених пунктів.



На Слов'янському напрямі окупанти намагалися покращити тактичне становище у напрямках Богородичного та Долини, успіху не мали, відійшли.



На Краматорському напрямку спроба просування у напрямку населеного пункту Івано-Дар'ївка завершилася для окупантів провалом — втратами та втечею.



На Бахмутському напрямку сили оборони України відбили наступ ворога у напрямах населених пунктів Соледар, Весела Долина, Бахмут та Кодема.



На Авдіївському напрямку противник намагався просунутися у бік Мар'їнки, Первомайського та Невельського, отримав відсіч і відступив.



У Новопавлівському напрямку окупанти невдало спробували наступати у районі Павлівки.

На Південнобузькому напрямку противник намагався покращити тактичне становище в районі Потьомкіного, зазнав втрат і відійшов.



Також ворог продовжує інтенсивну повітряну розвідку безпілотними літальними апаратами.



У акваторіях Чорного та Азовського морів корабельне угруповання противника виконує завдання підтримки сприятливого оперативного режиму та блокування цивільного судноплавства у північно-західній частині Чорного моря.



Нагадаємо, ЗСУ розпочали наступ у Херсонській області. На деяких ділянках фронту наші захисники прорвали першу лінію оборони росіян.

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