Окупанти знову потужно обстріляли центр Харкова, є жертви

Росіяни знову обстріляли Харків — близько восьми прильотів зафіксували в центрі міста.

Як повідомив харківський міський голова Ігор Терехов, на даний момент відомо вже про п'ятьох загиблих та сімох поранених.

«Попередньо вісім прильотів. Досить великий квадрат. Поки знаємо про пожежу в одному з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян. Прилетіло и до ще одного місця відпочинку — вибито вікна у домах поблизу. Надходить інформація про праліт поряд з п'ятиповерховим жилтовим будинком, а також в один з дошкільних навчальних закладів. Все у центрі міста», — додав він.

Місцеві паблики викладають у мережу відео наслідки страшного обстрілу міста.

А за інформацією голови Харківської облдержадміністрації Олега Синегубова, поранення отримали дев'ять харків'ян. Він попросив мешканців міста залишатися в укриттях — можливі нові обстріли.

Раніше повідомлялося, що під час ракетного обстрілу Харкова рашисти поцілили у тротуар перед будинком Харківської облдержадміністрації і зруйнували триповерховий будинок поряд. Вибуховими хвилями з постаменту зірвало погруддя царського генерала Євдокима Щербініна.

Фото — скріншот

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