«Заграва від удару по гуртожитку була відразу на півнеба, її бачили з усіх куточків міста»: розповідь очевидців воєнного злочину рашистів у Харкові

Ввечері 17 серпня рашисти вдарили ракетами типу «Іскандер» по трьохповерховому будинку у Салтівському районі Харкова. Внаслідок вибуху відразу почалась масштабна пожежа, яку рятувальники змогли ліквідувати лише наступного дня. Наразі відомо про 17 загиблих цивільних. Більшість із них — люди похилого віку та з інвалідністю (вади слуху). У лікарні з пораненнями потрапили 42 людини. Продовжуються пошуки людей під завалами.

- Дім знаходився у південній Салтівці. Там поруч ТРЦ «Французький бульвар», в який вже окупанти потрапляли ракетами 11 липня. Неподалік психіатрична лікарня, тобто жодних військових об'єктів, — розповіла «ФАКТАМ» жителька Харкова Марія (прізвище не публікуємо у цілях безпеки) — Знаю, що поруч колишній завод та підстанція. Я вважаю, що вони могли саме туди цілити. Бо все інше поруч — то житлові будівлі старої частини району. Сам вибух бачило майже все місто, бо це було дуже гучно! Ми почули гул ніби літака, а потім такий вибух, яких раніше було мало. Потужний і гучний. Заграва була одразу на півнеба і її бачили з усіх куточків Харкова. Сирени на було, тривога пролунала лише після вибуху, який стався о 21:17. Чесно кажучи, мій син вже давно так не лякався. Ми подивились в Телеграм-каналі відео і я одразу впізнала місце, бо хожу повз з роботи додому. Серед потерпілих дійсно є люди з вадами, але раніше я не бачила там відповідної таблички, що вони там живуть. Почула це від прокуратури тільки.

За словами очевидців, від будинку майже нічого не залишилось. Ті, хто дивом вижив, досі в істериці, адже в одну мить втратили житло, ще й перед зимою. Одним із перших, хто прийшов на місце трагедії — Юрій Табашник, брат спортсменки-легкоатлетки Катерини Табашник. Того серпневого вечора через російську ракету загинула їхня 60-річна мама. У її кімнаті зруйновані стіни, з-під завалів виднілись медалі та дипломи спортсменки.

- Мама тут сама була. Я в іншому місці був, — розповів «Суспільному» Юрій Табашник. - Матір привалило уламками. Рятувальники спочатку в іншому місці шукали. Я підійшов і показав приблизно, де треба шукати, і разом з рятувальником… Він розгріб, побачили руку, обличчя, покликали медиків. Принесли ноші і забрали. Під… си ху… ять по мирних мешканцях. Розповідають, що якісь військові об’єкти. Які? Гуртожиток — військовий об"єкт? Шкода всіх. Шкода тих, кого ще не знайшли. Треба триматися і давати їм звіздюлєй.

Смерть мами підтвердила і Катерина Табашник. Переможниця чемпіонатів у Європі та бронзова призерка Діамантової ліги у 2022 році опублікувала у мережі фото зі свічею і словами «Мамочко, я тебе дуже сильно люблю».

«Руський мир забрав життя моєї матусі. Звільнив мене від дому і всього мого життя. Як я вас ненавиджу», — написала дівчина, позначивши російських спортсменів — Іллю Іванюка та Марію Ласіцкене.

Як повідомили в обласній поліції Харкова. за маркуванням на залишках ракети, яка знищила гуртожиток, достеменно встановлено, що це ракета «Іскандер» виготовлена у російській федерації у 2020 році. У свою чергу мер міста Ігор Терехов у телемарафоні зазначив, що це були найтрагічніші ніч та ранок у Харкові від 24 лютого. Адже вранці 18 серпня окупанти зруйнували ракетами ще один гуртожиток, де загинуло троє осіб, серед яких 11-річний хлопчик. 19 серпня у Харкові оголошено жалобу за всіма загиблими.

Додамо, що Салтівка — один з найбільш обстрілюваних рашистами житлових районів Харкова.

- Він ближчий до рашистів і вони до нього дістають усім, а не лише дорогими ракетами. Від мого дому до кордону з рф 30 кілометрів, тому долітає навіть з-за кордону що завгодно, — додає Марія. — А ще це найбільший спальний район в Європі. До війни у Салтівці проживало 330 тисяч мешканців. Мабудь вони вважають, що терор цього району має стати аргументом для переговорів. Часто так буває — від тривоги до вибуху спливає менше хвилини. А якщо це РСЗО, то прилітає без тривоги. Всі питають: як ви живете в цьому пеклі? Живемо, бо тут дім, тут рідні… В мене тут мама і бабуся, які нікуди не поїдуть. А ще ви не уявляєте, скільки тут самотніх старих людей, яких кинули. Всім потрібна допомога. Хтось має про них турбуватись…

Раніше повідомляли про те, що окупанти планують до Дня Незалежності України 24 серпня влаштувати в Маріуполі провокацію з численними жертвами — завдати удару по будівлі, де планують провести «суд» над «азовцями».

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