У Києві четверо молодих хлопців забили до смерті перехожого

У Києві на Подолі четверо 18-річних хлопців побили 34-річного чоловіка, який за кілька днів помер у лікарні від травм, несумісних із життям.

Про це повомляють у відділі комунікацій столичної поліції. Зазначається, що напад відбувся на Поштовій площі. В поліцію про подію повідомив перехожий, який став свідком бійки.

«Між 34-річним місцевим мешканцем та компанією 18-річних юнаків виник раптовий конфлікт, у ході якого молодики гуртом накинулись на потерпілого. Вони били чоловіка навіть після того, як він впав на землю та втратив свідомість, а далі втекли до метро», — повідомляють в поліції.

Двох з нападників затримали у підземці, а інших — упродовж двох годин за місцем їхнього проживання. Усі затримані — кияни, студенти столичних вишів.

Фото поліції Києва

Їм повідомлено підозру у вчиненні злочину, передбаченому ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене групою осіб.

Молодиків відправили під варту, двоє з підозрюваних мають можливість вийти під заставу. Санкція статті, яку інкримінують хлопцям, передбачає суворе покарання — до десяти років позбавлення волі.

Нагадаємо, що схожа подія трапилася на Хмельниччині, де троє чоловіків забили до смерті свого знайомого. Суд відправив їх за грати на сім років.

Фото поліції Києва

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