Час йде, а грошей досі немає: як перевірити статус своєї заявки на отримання міжнародної допомоги

Українці, які оформили заявку на отримання допомоги від міжнародних організацій, можуть перевірити її статус через платформу «єДопомога».

З кінця травня 2022 року подати заявку на отримання грошових виплат можна було онлайн через «єДопомога». Для цього потрібно було заповнити персональні дані та вказати IBAN (міжнародний номер банківського рахунку).

Дані перевіряються на основі даних з держреєстрів. Перевірені заявки передаються міжнародним організаціям, які самі приймають рішення щодо виплат на основі пріоритетності категорій одержувачів та наявності коштів для таких виплат.

Щоб перевірити статус заявки, потрібно:

- перейти на сайт «єДопомога» (edopomoga.gov.ua) та вибрати категорію «Виплати від міжнародних організацій»;

- натиснути кнопку «Перевірити статус заявки»;

- вказати необхідні дані: ідентифікаційний код, тип документа та його номер.

- після цього з'явиться статус заявки.

Раніше повідомлялося, що українці, які постраждали від війни, більше не зможуть отримувати допомогу від кількох міжнародних організацій.

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