ООН розширює програму грошової підтримки українців

ООН розширює програму багатоцільової грошової підтримки українцям, які постраждали внаслідок російської агресії. Про це повідомили у Міністерстві соціальної політики.



Для підтримки постраждалих від війни було ухвалено рішення розширити програму грошової підтримки та охопити ще 70 тисяч осіб.

Одержувачів коштів з незахищених категорій обиратимуть з-поміж зареєстрованих для отримання виплат від міжнародних організацій на платформі «єДопомога».



Отримати допомогу можуть:

- внутрішньо переміщені особи, які перебувають в Єдиній інформаційній базі даних про внутрішньо переміщених осіб;

- особи, які проживають/перебувають на тимчасово окупованих, деокупованих територіях або що знаходяться у зоні активних бойових дій.



Для заповнення заявки необхідно надати відомості про себе та свою сім'ю:

- ПІБ за паспортом або іншим документом, що засвідчує особу;

- РНОКПП (ІПН);

-Паспорт громадянина України, ID-картка, вид на постійне чи тимчасове проживання, свідоцтво про народження дитини;

- Адреси зареєстрованого та фактичного місця проживання;

- Номер телефону;

- IBAN (необхідний для виплати допомоги на рахунок).



Як здійснюється виплата допомоги



Платформа «єДопомога» збирає заявки на допомогу та на запит Міжнародних організацій передає переліки заявників на допомогу за запитуваною категорією.



Як швидко обробляється заявка



Після того, як Міжнародна організація приймає рішення щодо фінансування певної категорії заявників, відповідальні особи передають переліки заявників. Міжнародна організація опрацьовує заявки відповідно до власних внутрішніх положень.



Куди звертатись для уточнення статусу заявки

Статус заявки можна дізнатись на сайті https://aid.edopomoga.gov.ua/



Як дізнатися про нарахування виплати



Вказавши IBAN рахунки, можна самостійно перевірити надходження коштів на рахунок.



Раніше «ФАКТИ» розповідали, як оформити заявку на отримання допомоги від французької неурядової організації ACTED, а також від Норвезької ради у справах біженців (NRC).

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