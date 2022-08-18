Постраждалі від війни українці більше не зможуть отримувати виплати одразу від кількох міжнародних організацій

Українці, які постраждали від російської агресії, тепер зможуть отримувати грошову допомогу лише від однієї міжнародної організації. Про це повідомили у Мінсоцполітики.

У відомстві наголосили, що запускають спеціальну електронну систему дедублювання фінансової допомоги від міжнародних неурядових організацій.

Доступ до системи матимуть гуманітарні організації та державні установи. За допомогою системи можна буде швидко визначити, чи отримували претенденти грошові виплати від міжнародної організації, чи від інших структур.

Система створена на основі відкритого програмного забезпечення OpenG2P, інтегрованого до програми «Дія».

Програма не порівнює та не зберігає особисті дані одержувачів допомоги. Доступ до неї матимуть лише міжнародні організації за погодженням з Мінсоцполітики та Мінцифри.

Проєкт реалізують за фінансування уряду Швеції.

Це дозволить уникнути дублювань та надати допомогу якомога більшій кількості людей.

Нагадаємо, зареєструватися на отримання грошової допомоги від міжнародних організацій можна через платформу «єДопомога».

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