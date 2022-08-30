Представлялися бійцями добробату: на Львівщині банда викрадала людей (фото)

СБУ на Львівщині знешкодила злочинну організацію, що діє під виглядом добробату. Раніше в Києві знешкодили організоване злочинне угруповання, яке також «працювало» під прикриттям добровольчого формування.



Як повідомили у спецслужбі, на Львівщині зловмисники діяли під виглядом одного з добровольчих формувань територіальної оборони, чим могли спровокувати загострення криміногенної ситуації у регіоні.



Спецслужбою встановлено факти викрадення, незаконного позбавлення волі та катувань людей. Також зловмисники намагалися займатися рекетом через штучно створені конфліктні ситуації.



До складу злочинної організації входило понад шість місцевих мешканців. За даними слідства, вони займалися здирством грошей у громадян під надуманими приводами. У разі несплати грошей зловмисники застосовували до потерпілих психологічний тиск, насильство та погрози фізичної розправи.



Співробітники СБУ затримали організатора та активних учасників злочинної організації під час здирництва грошей у потерпілого.



Наразі шістьом зловмисникам повідомлено про підозри за чотирма статтями Кримінального кодексу. Усі вони перебувають під вартою без права внесення застави.



Перевіряється причетність затриманих до скоєння інших тяжких та особливо тяжких злочинів.



В Офісі генпрокурора уточнили, що бандитів затримали, коли ті отримали другу частину грошей (20 тисяч грн) за повернення автомобіля, який вони напередодні вилучили. Загалом сума «викупу» від місцевого жителя становила 30 тисяч грн.

Нагадаємо, у Києві правоохоронці викрили групу осіб, які прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади столиці, нелегально зберігали зброю та боєприпаси. Воювати ці кияни не збиралися. Зброю мали намір використати для своєї приватної охорони.

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