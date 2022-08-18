Воювати і не збиралися: у Києві у групи «добробатівців» вилучили десятки автоматів та тисячі набоїв (фото)

В Києві правоохоронці викрили групу осіб, які прикриваючись участю в одному з добровольчих формувань територіальної громади столиці, нелегально зберігали зброю та боєприпаси.

Як повідомили в Офісі генпрокурора, ці люди зберігали на території власних складських та виробничих приміщень зброю та боєприпаси для своєї приватної охорони, не маючи наміру брати участь у бойових діях проти росії.

Фото СБУ

Під час обшуків вилучено понад 60 незареєстрованих автоматів АК-74 та 9500 набоїв до них. Зброя перевіряється на предмет використання під час вчинення кримінальних правопорушень.

Фото СБУ

Фото СБУ

А в СБУ додали, що відкрито кримінальне провадження за ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

Раніше очільник поліції Києва Іван Вигівський повідомляв, що тільки Нацполіція в перші дні війни видала мешканцям столиці більше 6,5 тисяч одиниць зброї. Близько тисячі одиниць було повернуто, решта зараз знаходиться на обліку. Але є зброя, яку видавали й інші установи. Наразі існує потреба єдиного реєстру обігу зброї.

Фото СБУ

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