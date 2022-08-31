Українки Калініна та Костюк пробилися до другого кола US Open: відеоогляди матчів

На US Open, одному з чотирьох турнірів серії «Великого шолома» із загальним призовим фондом понад 60 млн доларів, слідом за сенсаційною перемогою 20-річної Дар`ї Снігур над румункою Симоною Халеп до другого кола пробилися ще дві наші співвітчизниці.

Перша ракетка України Ангеліна Калініна (47-а позиція у світовому рейтингу WTA) зустрічалася з американкою Бернардою Перою (45-та). Зустріч завершилася у двох сетах — 6:4, 6:4, таким чином Ангеліна повторила свій найкращий результат на турнірі, двічі виходячи до другого кола у 2018-му та 2021-му.

А Марта Костюк (65-а) у напруженій боротьбі також у двох сетах здолала Майяр Шериф із Єгипту (63-а) — 7:6 (2), 6:4, взявши реванш за поразку на старті «Ролан Гаррос» цього року. Зазначимо, що Марта вдруге в кар'єрі здолала стартовий раунд — у 2020-му киянка дісталася третього кола.

Додамо, що успіх у першому колі приніс кожній із наших співвітчизниць по 35 800 доларів призових. У наступному раунді Костюк зіграє проти експершої ракетки світу білоруски Вікторії Азаренко (26-та), а Калініна поміряється силами з чешкою Петрою Квітовою (21-а).

А ось ще одній українці Лесі Цуренко (87-ма) не вдалося пробитися до другого кола. Хоч киянка і виграла стартову партію у четвертої ракетки світу Паули Бадоси з Іспанії, але потім не змогла дотиснути суперницю — 6:3, 6:7 (4), 3:6. Ще й у заключній партії нашій співвітчизниці двічі доводилося звертатися по медичну допомогу через проблеми з рукою…

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Костюк та Цуренко передали для ЗСУ «бойовий» позашляховик.

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