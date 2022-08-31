Леонардо Ді Капріо знову вільний: головний холостяк Голлівуду розлучився з Камілою Морроне

Зірка Голлівуду Леонардо Ді Капріо розлучився зі своєю дівчиною Камілою Морроне. Їхній роман тривав п'ять років. Як стверджують друзі 47-річного актора, це сталося кілька тижнів тому. Рішення було обопільним. Лео та Камілла залишаються друзями і не тримають образи один на одного.

Каміла поповнила ряди колишніх дівчат Ді Капріо. Знаменитий актор жодного разу не був одружений. Леонардо вважають одним із найпереконливіших холостяків у Голлівуді. Він мав безліч романів, причому практично всі його дівчата — моделі.

Кажуть, що Ді Капріо має правило. Актор ніколи не зустрічається з дівчиною віком від 25 років. Морроне відсвяткувала своє 25-річчя 16 червня. А познайомилася Каміла з Лео, коли їй було лише 12 років. Річ у тому, що вона є донькою аргентинської моделі та актриси Люсіли Солі, яка багато років була подругою Аль Пачіно. До речі, Пачино ставиться до Каміли як рідної доньки. Саме він і познайомив її з Ді Капріо, з яким дружить багато років.

Роман між Лео та дівчиною розпочався у 2017 році. Спочатку пара приховувала свої стосунки, проте Каміла часто супроводжувала актора на прем'єрах і різних церемоніях.

Що стосується колишніх дівчат Ді Капріо, то список вражає — Бар Рафаелі, Блейк Лайвлі, Тоні Гаррн, Келлі Рорбах, Ніна Агдаль та інші відомі красуні. Цікаво, що більшість із них після розлучення з Лео вдало вийшли заміж, стали матерями та живуть у щасливому шлюбі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що дружина Сільвестра Сталлоне Дженніфер Флавін подала на розлучення.

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