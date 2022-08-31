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У Туреччині відчула, наскільки прогресивна Україна: акторка серіалу розповіла про особливості життя в іншій країні

16:46 31 серпня 2022
У Туреччині відчула, наскільки прогресивна Україна: акторка серіалу розповіла про особливості життя в іншій країні

Українська актриса Ольга Жуковцова напередодні віроломного вторгнення рф в Україну була успішною та затребуваною, але війна все змінила — прем'єру телесеріалу, зйомки якого було завершено напередодні, відклали, а вона з родиною була змушена виїхати до Туреччини за прикладом української співачки Джамали.

Жінка вдячна цій країні за допомогу (їхати довелося поспіхом і з мінімумом речей), але відначає деяку «загальмованість» місцевих банківської та соціальних систем.

«Тут немає друзів, роботи, люди говорять іншою мовою, дуже погані банківська та соціальна системи. Тут же відчула, наскільки прогресивна в цьому плані Україна. Вдома круто, а ми й не здогадувалися, наскільки у нас класна країна» , — розповіла Ольга Новому каналу.

Вона також поділилася думкою про те, що серед громадян Туреччини дуже популярною є теза про необхідність якнайшвидшого примирення воюючих сторін і зняття санкцій з росії, адже вони згубно відбиваються на місцевій туристичній сфері.

«Їм хочеться, щоб ми всі дружили, щоб туристичний сезон був класним. Хоча, коли я говорю з ними та розповідаю про те, що відбувається в Україні, вони щиро нам співчувають», — описала Ольга двоїстість сприйняття турками війни в Україні.

Зазначимо, що наприкінці серпня Туреччина ще й втрапила у скандал із можливим транзитом зброї для росії через контрольований нею Босфор .

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