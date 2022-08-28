Туреччина, яка прагне бути посередником в майбутніх переговорах між Україною і рф, пропустила російський корабель із батареєю комплексів С-300 із Сирії. Про це повідомив український журналіст Андрій Цаплієнко, посилаючись на дані ізраїльської розвідувальної фірми ImageSatIntl.

Вона опублікувала знімки, на яких видно, що рф повернула свої системи С-300 із Сирії.

ЗРК завантажили на борт торговельного судна SPARTA II у сирійському порту Тартус.

І під покровом темряви SPARTA II пройшла через Босфор у Туреччині, і невдовзі вже увійшла до Новоросійська.

Раніше про те, що росії вдалося вивезти зі Сирії зброю та військову техніку для подальшого використання в Україні, повідомляло й агентство Bloomberg. Тоді журналісти наголошували на тому, що Sparta II пройшло в Новоросійськ без перевірки в Туреччині.

Примітно, що лише 18 серпня президент Зеленський зустрічався з очільником Туреччини у Львові, причому, згідно з офіційними повідомленнями Офісу президента, обговорювали питання роботи зернового коридору і оборонної взаємодії (!). Тоді Ердоган висловив сподівання, що війна в Україні закінчиться «за столом переговорів» і заявив про готовність Туреччини виступити посередником.

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