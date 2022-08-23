Джамала зізналася, чи ревнує її чоловік до польського партнера з «Танців із зірками»

Співачка Джамала, яка стала учасницею «Танців із зірками» у Польщі, розповіла про підготовку до ефірів та взаємини з партнером. Артистка пояснила, що для неї участь — це не бажання навчитися танцювати, досягти нових результатів чи розважитися. Це бажання допомогти своїй країні, щоб про війну в Україні не забували в Європі, це можливість говорити з екранів телевізора та збирати кошти.

Під час виступів Джамали глядачі зможуть робити донати. Співачка каже, що для неї дуже важливо протриматися в проекті якомога довше. Для цього вона багато репетирує. На кілька днів Джамала приїхала до Києва, де придбала зручні танцювальні туфлі, зустрічалася зі своїм колишнім партнером із «Танців».

«В історії „Танців із зірками“ вперше така подія, коли вони збирають гроші під час ефірів: збирають гроші для України, збирають гроші для українців, які постраждали від російської агресії», — розповіла Джамала в ефірі «Сніданок з 1+1».

Співачка зізналася, що чоловік Бекір підтримав її рішення та взяв на себе частину обов'язків. За словами Джамали, йому нема чого хвилюватися та ревнувати.

«Оскільки мій чоловік — мій менеджер і частина моєї команди, він з початку повномасштабної війни робив зі мною кожен мій крок дистанційно, а іноді — виїжджав. Він сприймав це спочатку дуже обережно. Майже три місяці ми обговорювали різні моменти — від одягу до пісень та настрою, з яким я приходжу на танці. І він сприймав це так само зовсім інакше, ніж українські „Танці із зірками“. Він не має підстав для ревнощів, тому що він знає, що я його дуже люблю», — поділилася Джамала.

Раніше співачка розповіла, як порозумілася з партнером по паркету Яцеком Єшке.

Нагадаємо, з початку російського вторгнення Джамала вивезла дітей до Туреччини до родичів, а сама їздить по світу з благодійними проектами на підтримку України.

Фото instagram.com/jamalajaaa

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