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Клуб споживачів

Важливий документ для суду: навіщо зберігати квитанції про оплату комунальних послуг та як довго це потрібно робити

16:57 31 серпня 2022
квитанція

Попри війну українці зобов'язані платити за комунальні послуги. Крім того, обов'язково потрібно зберігати квитанції у паперовому чи електронному вигляді.

Щоб квитанція про оплату послуг мала юридичну силу, в ній мають бути присутні графи, в яких зазначаються показники лічильників, суми до оплати, реквізити одержувача та платника тощо. Ці дані можуть бути потрібними для підтвердження платежу в ситуації, якщо між сторонами виникнуть суперечки.

В Україні жоден нормативний акт не вказує, як довго потрібно зберігати квитанції з позначкою чи чеком щодо оплати послуг ЖКГ. Зазвичай зберігають квитанції протягом трьох років — це термін давності позовної заяви.

Згідно з законом, позовна давність по подібних спорах спливає через 3 роки з моменту виникнення проблемної ситуації.

Трапляються випадки, коли компанії намагаються розширити терміни позовної давності. Зазвичай суди приймають таку позицію у разі виникнення реальних форс-мажорних обставин. Тому досвідчені юристи радять зберігати оплачені квитанції протягом 5 років, пише ТСН.

Юристи рекомендують зберігати квитанції, щоб пред'явити їх як доказ, якщо між споживачами та постачальниками виникає суперечка. Як відомо, у судах як доказ оплати послуг приймаються виключно документальні свідчення.

Квитанції платежів через Інтернет можуть зберігатися в електронному форматі. Надруковані квитанції без справжніх печаток організації не можуть прийматися у судових органах як доказ. Тому надійніше мати повноцінну квитанцію з печатками та датами. Клієнт має право запросити докладну виписку за кілька місяців або за триваліший період.

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