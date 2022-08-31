У п'ятницю, 2 вересня, чоловіча збірна України з баскетболу, яка програла у відборі на ЧС-2023 Італії (89:97) та Ісландії (91:88 ОТ), стартує у фінальній частині чемпіонату Європи з баскетболу, який цього року приймуть чотири країни. — Грузія, Чехія, Італія та Німеччина.

«Жовто-сині» (16-е місце в рейтингу європейських збірних), найвищим досягненням на континентальному турнірі для яких стало шосте місце у 2013-му, виступлять у групі С, матчі якої пройдуть у Мілані. Суперниками наших хлопців стануть команди Італії, Греції, Хорватії, Естонії та Великобританії. Саме з британцями (23-я позиція в європейському рейтингу ФІБА) підопічні Айнарса Багатскіса розпочнуть свій виступ на турнірі.

Зазначимо, що раніше Україна та Великобританія провели чотири матчі, і завершувалися вони зі змінним успіхом. У відборі на Євробаскет-2011 команди обмінялися домашніми перемогами (90:76 на Туманному Альбіоні та 75:66 в Україні), потім у фінальному турнірі Євробаскету-2013 сильнішими виявилися «жовто-сині» (87:68), а в товариському матчі в 2017-му вже перемога була за британцями (86:64).

Тим часом тренерський штаб визначився із заявкою збірної для участі в Євробаскеті. До неї увійшли 12 баскетболістів, серед яких — наші представники у НБА Святослав Михайлюк та Олексій Лень. Із тих же, хто брав участь в останніх матчах відбору на світову першість, поза списком опинилися Андрій Войналович та Павло Крутоус.

У прямій трансляції матч Україна — Великобританія, починаючи з 15:15, покаже на території нашої країни телеканал XSPORT.

Євробаскет-2022

2 вересня (п'ятниця)

Україна — Великобританія 15:15 XSPORT

Додамо, що також у рамках групового турніру «жовто-сині» зіграють з Естонією (3 вересня), Італією (5 вересня), Грецією (6 вересня) та Хорватією (8 вересня). Згідно з регламентом, до 1/8 фіналу вийдуть по чотири найкращі команди кожної з чотирьох груп, які надалі визначать чемпіона та призерів в іграх на вибування.

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