Україна не втримала перемогу над Італією у відборі на баскетбольний ЧС-2023: відеоогляд матчу

У середу, 24 серпня, чоловіча збірна України, яка дуже прикро програла Іспанії, провела в столиці Латвії Ризі перший матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу 2023 проти дворазового чемпіона Європи команди Італії.

Кваліфікація ЧС-2023

Україна — Італія — 89:97 (19:19, 26:15, 22:38, 22:25)



Україна: Михайлюк (11 очок), Пустовий (10), Герун (10), Лукашов (10), Близнюк (9), Лень (8), Ткаченко (8), Санон (8), Сидоров (8), Бобров (7), Войналович (0).

Підопічні Айнарса Багатскіса підійшли до протистояння з командою Доменіко Поццекко, маючи в активі лише одну перемогу у чотирьох матчах відбору з командами, які пробилися до другого раунду кваліфікації (з Грузією — 83:88 та 79:66, а також з Іспанією — 74:88 і 76:77), тому Італію, яка лідирувала в групі, потрібно було перемагати кров з носа. Тим більше, що компанію Святославу Михайлюку на паркеті склав ще один представник НБА Олексій Лень, який не грав за збірну України з 2018 року.

Наші дуже навіть непогано розпочали зустріч, але дозволили апеннінцям себе наздогнати, і перша чверть завершилася внічию — 19:19. Добре, що у другій 10-хвилинці Італія зреагувала на ривок «жовто-синіх» не так швидко, і до великої перерви перевага хлопців Багатскіса в рахунку досягла 11 очок — 45:34.

На жаль, у третій чверті Україна провалила гру в обороні та дозволила гостям не лише ліквідувати відставання у рахунку, а й завдяки триочковому кидку із сиреною вийти на п'ять очок уперед. В останній чверті Італія лише збільшила свою перевагу — 97:89.

Найрезультативнішим гравцем збірної України став Святослав Михайлюк — 11 очок, в італійців найбільше закинув Сімоне Фонтеччіо — 20 пунктів.

Ще в одному матчі ігрового дня Грузія перемогла Нідерланди — 77:66, а результат зустрічі Іспанія — Ісландія стане відомим ближче до опівночі.

Положення команд: 1. Італія — 9 очок (5 матчів); 2. Грузія — 8 (5); 3 Іспанія — 7 (4); 4. Ісландія — 7 (4); 5. Україна — 6 (5); 6. Нідерланди — 5 (5).

У наступному матчі відбору збірна України зіграє 27 серпня у Рейк'явіку з ісландцями. Нагадаємо, що у фінальну стадію чемпіонату світу проб'ються три найкращі команди групи.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дворазову олімпійську чемпіонку з баскетболу зі США засудили в росії до дев'яти років в'язниці.

Фото fiba.com

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