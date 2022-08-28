Україна програла на острові в овертаймі у відборі на баскетбольний ЧС-2023: відеоогляд матчу

Пізно ввечері у суботу, 27 серпня, чоловіча збірна України, не втримавши перемогу над Італією в Ризі, провела у Рейк'явіку, столиці острівної держави — Ісландії, другий матч другого раунду кваліфікації чемпіонату світу 2023 року проти місцевої національної збірної.

Кваліфікація ЧС-2023

Ісландія — Україна — 91:88 ОТ (14:19, 22:22, 27:14, 17:25, 11:8)

Україна: Михайлюк (19 очок), Зотов (12), Бобров (11), Близнюк, Пустовий, Ткаченко (по 10), Лукашов (7), Герун (5), Лень (4), Войналович, Крутоус, Сидоров.

Підопічні Айнарса Багатскіса ударно розпочали поєдинок, після п'яти хвилин чверті повівши у рахунку — 17:7. Щоправда, потім наші хлопці «забуксували», але все одно на малу перерву пішли за значної переваги — 19:14.

У другій десятихвилинці команди були результативнішими, і в рівній боротьбі завершили її внічию, а українці зберегли перевагу в п'ять очок — 41:36.

Велика перерва пішла на користь господарям, а от наші хлопці, схоже, довго «виходили» з роздягальні. Як наслідок, як і в минулому поєдинку з Італією, третю чверть було провалено (14:27) — і 55:63 на користь нашого суперника перед заключною десятихвилинкою.

З її початком «жовто-сині» з ентузіазмом взялися виправляти ситуацію, спочатку скоротивши відставання до двох очок, а потім узагалі зрівнявши рахунок на екваторі чверті — 71:71. Рівним рахунок виявився і з фінальною сиреною — 80:80, тож переможця довелося визначати в овертаймі. Тут, на жаль, більш розважливими та удачливими виявилися господарі — як кажуть, вдома і стіни допомагають. У підсумку, 91:88 — перемога Ісландії.

Найрезультативнішим гравцем збірної України став наш представник у НБА Святослав Михайлюк — 19 очок, в ісландців найбільше закинув Елвар Фрідрікссон, який виступає в Литві за «Летувос Рітас», — 27 пунктів.

Ще у двох матчах ігрового дня Нідерланди вдома розгромно поступилися Іспанії — 64:86, а Італія в напруженому протистоянні зламала опір Грузії — 91:84.

Становище команд: 1. Іспанія — 11 очок; 2. Італія — 11; 3. Ісландія — 10; 4. Грузія — 9; 5. Україна — 7; 6. Нідерланди — 6.

У наступному матчі відбору збірна України зіграє 11 листопада на виїзді з аутсайдером групи голландцями (нагадаємо, що до фінальної стадії ЧС проб'ються три найкращі команди групи), а перед цим на початку — в середині вересня зіграє у фінальному турнірі Євробаскету-2022.

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Фото fiba.com

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