Як поводитися дітям під час сирени: Фагот випустив оригінальну реп-інструкцію

Музиканти гурту «Танок на майдані Конго» (ТНМК), яких обікрали в Німеччині під час благодійного концерту, спільно з сімейним психологом розробили та випустили інструкцію для дітей, як поводитись під час сигналу повітряної тривоги. У кліпі «Крокуй до укриття» в ігровій формі вони показали, чому важливо спускатися в укриття і як подолати страх.

Анімаційне відео опублікували на YouTube-каналі гурту. Кліп випустили спеціально до 1 вересня. Адже багато дітей в умовах війни повернуться до шкіл. А багато людей, які повернулися зі своїх населених пунктів, почують звук сирени вперше.

Творці відео пояснюють, чому звучить сирена, як правильно йти в укриття. Також йдеться про те, як упоратися з тривогою. Рекомендують випити кілька ковтків води, зробити глибокі вдих та видих, а також потрясти руками.

«Ми хотіли створити пісню — терапевтичний інструмент, який допоможе впоратися з тривогою та панікою під час сирен, вивести зі ступору. Всі слова та пропоновані рухи — продумані. Їх використовують у роботі травматерапевти. Це пісня, яку потрібно співати, йдучи до укриття чи безпечного місця та, за можливості, виконувати запропоновані дії. Ритм, рух, дитячі голоси, використання дієслів, надання нового сенсу самому звуку сирени («Коли сирену чуєш — то ЗСУ працює»). Звернення до дитини — «Про свою безпеку дбай — ЗСУ допомагай «- все це і робить пісню терапевтичним практикумом», — кажуть творці відео.

Раніше Джамала випустила чуттєвий кліп «Коли закінчуватись війни», втіливши в ньому мрії українців.

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