Батьки зможуть обирати формат навчання самостійно: як працюватимуть школи з 1 вересня

Навчальний 2022/2023 рік в українських школах розпочнеться вчасно. З 1 вересня навчальні заклади, в яких є укриття та вистачає місць для учнів, можуть розпочати роботу в очному режимі. У тих школах, де в укриттях не вистачає місць, уроки відбуватимуться у дві зміни.

Про це йдеться у заяві Міністерства освіти і науки України.



Крім того, розглядається варіант, коли буде змішане навчання.



«В умовах воєнного часу ми вводимо очний освітній процес у приміщеннях навчальних закладів виключно за погодженням з органами влади. У разі наявності небезпеки заклад вводить дистанційний або змішаний формат навчання. Якщо в укритті не вистачає місць для всіх учасників освітнього процесу, рекомендується розділити навчання на кілька змін», — повідомив міністр Сергій Шкарлет.



За його інформацією, у кожному закладі має бути забезпечений паспорт безпеки.



«Покажчики руху в укриття, план евакуації, розрахунковий час заходу у бомбосховище. Кожен з батьків буде проінформований про безпеку умов навчання дітей. Ми докладаємо максимум зусиль, щоб освітній процес розпочався у максимально комфортних умовах», — заявив Шкарлет.



Міністр уточнив, що батьки матимуть змогу обирати форму навчання самостійно. Вона може бути дистанційною, індивідуальною або екстернатом.



Нагадаємо, в Україні через війну спростили умови вступу до вищих навчальних закладів.



Фото depositphotos.com

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