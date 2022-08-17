День знань ніхто не скасовував: стало відомо, коли розпочнеться та завершиться навчальний рік в Україні

Новий навчальний рік в українських школах розпочнеться 1 вересня та триватиме до 30 червня 2023 року. Про це повідомили у Міносвіти та науки.



«Відповідно до постанови КМУ „Про початок навчального року під час дії правового режиму воєнного стану в Україні“, освітній процес у 2022/2023 навчальному році розпочнеться 1 вересня у День знань та триватиме до 30 червня 2023 року», — йдеться у повідомленні.



Зазначається, що 2022/2023 навчальний рік може зайняти більш чи менш як 175 днів. Відповідні зміни внесено до законодавства.



Кожен навчальний заклад визначатиме тривалість та структуру навчального року.



Тривалість навчального тижня (п'ять чи шість днів), дня, занять та відпочинку визначатиме педагогічна рада кожного навчального закладу.



Нагадаємо, батьки зможуть обирати форму навчання своєї дитини самостійно. Вона може бути дистанційною, індивідуальною або екстернатом.



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