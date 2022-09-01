Чи буде продовжено виплату «військової» пенсії у разі повторної мобілізації: що говорять у ПФУ

З огляду на те, що призначення пенсій військовослужбовцям має свою специфіку, адже для них діє окремий Закон, ПФУ повідомляє наступне.

«Військові» пенсії призначаються та виплачуються військовослужбовцям після їх звільнення зі служби. Водночас, такі виплати не припиняються у разі повторного прийняття пенсіонерів з числа військовослужбовців на військову службу у таких випадках:

• за призовом під час мобілізації, на особливий період,

• за призовом резервістів в особливий період,

• за контрактом під час дії особливого періоду на строк до його закінчення або до дня звільнення.

«Після звільнення зі служби пенсії таких військовослужбовців переглядаються з урахуванням додаткової вислуги років та грошового забезпечення, що визначається за останньою посадою на час повторного звільнення зі служби.

Для перерахунку пенсії уповноважений орган силового міністерства або відомства, з якого військовослужбовець звільнився зі служби, надає: грошовий атестат, довідку про додаткові види грошового забезпечення та розрахунок вислуги років військовослужбовця".

Звертаємо увагу на те, що ще важливо знати про виплати по інвалідності учасникам бойових дій та які доплати та пільги мають учасники бойових дій.

211

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram